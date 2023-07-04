12-річна дитина пішли на зустріч з подругами і додому більше не повернулась.

12-річну дівчинку, яку шукали біля тимчасово окупованого Маріуполя, знайшли мертвою. Є версія, що у смерті дитини винен російський військовий.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді. "30 червня в селищі Мангуш Маріупольського району зникла Ірина Губарєва, яка пішла на зустріч з подругами. Після пошуків, дівчинку знайшли мертвою у селищі Республіка, що майже за 30 км від Мангуша", - йдеться у повідомленні.

За однією із версій, дівчинку збив на автомобілі російський військовий. Він поклав тіло до машини та вивіз у поле, де його й знайшли. "Офіційної інформації від окупантів ще немає", - зазначили у міськраді.

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"Це не поодинокі випадки, коли зникають діти та дорослі, ніхто ці випадки не розслідує, бо закон не розповсюджується на російських окупантів", - констатували у міськраді.

Ситуація в Маріуполі

Після окупації у місті запанував рекет, наркоторгівля та інші подібні речі. А в кінці червня зʼявилася інформація, що окупанти почали перевіряти дітей на "лояльність до України". Також місцевих підлітків перевіряють на причетність до партизанського руху.

Крім того, в місті великі проблеми з медициною. Через це багато жителів Маріуполя з хронічними захворюваннями не змогли пережити зиму.

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