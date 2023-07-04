12-річну дівчинку, яку шукали біля тимчасово окупованого Маріуполя, знайшли мертвою. Є версія, що у смерті дитини винен російський військовий.
Про це повідомили в Маріупольській міській раді. "30 червня в селищі Мангуш Маріупольського району зникла Ірина Губарєва, яка пішла на зустріч з подругами. Після пошуків, дівчинку знайшли мертвою у селищі Республіка, що майже за 30 км від Мангуша", - йдеться у повідомленні.
За однією із версій, дівчинку збив на автомобілі російський військовий. Він поклав тіло до машини та вивіз у поле, де його й знайшли. "Офіційної інформації від окупантів ще немає", - зазначили у міськраді.
"Це не поодинокі випадки, коли зникають діти та дорослі, ніхто ці випадки не розслідує, бо закон не розповсюджується на російських окупантів", - констатували у міськраді.
Ситуація в Маріуполі
Після окупації у місті запанував рекет, наркоторгівля та інші подібні речі. А в кінці червня зʼявилася інформація, що окупанти почали перевіряти дітей на "лояльність до України". Також місцевих підлітків перевіряють на причетність до партизанського руху.
Крім того, в місті великі проблеми з медициною. Через це багато жителів Маріуполя з хронічними захворюваннями не змогли пережити зиму.