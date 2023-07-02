Крім того, в місті великі проблеми з медициною, через це багато жителів Маріуполя з хронічними захворюваннями не змогли пережити зиму.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області з приходом російських загарбників зʼявилися всі елементи 90-х. У зруйнованоум місті процвітає рекет і кришування, поширена і наркоторгівля.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін. Він наголосив, що маріупольці продовжують виживати, натомість росіяни націоналізують ту нерухомість, що збереглася. І це не єдина проблема, з якою стикаються люди в окупованому Маріуполі.

"З’явилася проблема з виплатою заробітних плат звичайним робітникам, які виживають у цих складних умовах. У Маріуполі процвітає рекет і кришування. Спостерігаються усі елементи 90-х, які разом із російською окупацією з’явилися в Маріуполі. Процвітає наркоторгівля. Навіть бабусі, які продають на ринках помідори й огірки, які вони виростили, змушені платити або дільничним окупаційним, або бандитам. Ось сьогодні такі, на жаль, реалії в Маріуполі", – уточнив Забавін.

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Крім того, в місті великі проблеми з медициною. Через це багато жителів Маріуполя з хронічними захворюваннями не змогли пережити зиму.

"З медициною величезна проблема. Швидка просто не приїжджає на виклики людей, коли щось серйозне відбувається. Відповідно, багато людей із хронічними захворюваннями цю зиму просто не пережили", – додав Забавін.

Окупований Маріуполь: останні новини з міста

Наприкінці червня зʼявилася інформація, що російські окупанти почали перевіряти дітей в Маріуполі на "лояльність до України". Також місцевих підлітків перевіряють на причетність до партизанського руху. Загалом, за даними Центру нацспротиву, в місті посилилися фільтраційні заходи.

23 червня повідомлялося про гучні вибухи в районі порту в окупованому Маріуполі. Місцеві партизани заявили, що внаслідок атаки було ліквідовано щонайменше чотирьох офіцерів Збройних сил Росії.

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