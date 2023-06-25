У місті спостерігається посилення фільтраційних заходів

Російські загарбники посилюють фільтраційні заходи в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. Зокрема, окупаційна адміністрація почала перевіряти місцевих підлітків на причетність до партизанського руху.

"Дітей зупиняють на блок-постах, перевіряють телефони та наявність паспорта ворога (який у РФ отримують з 14 років). Також проводять "профілактичні бесіди", на яких вимагають повідомляти про "ненадійних товаришів", – повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що в окупованому місті спостерігається посилення фільтраційних заходів. Крім того, продовжується практика викрадення місцевих мешканців.

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Що відбувається в окупованому Маріуполі

Нещодавно в мережі зʼявилося відео, як в окупованому Маріуполі молода пара поставила на місце окупанта. Загарбнику заявили, що "росіян ніхто сюди не кликав". Проте згодом молодих людей затримала так звана "міліція "ДНР" – їх змусили вибачатися на камеру.

Крім того, в місті помітили загадкові боєкомплекти росіян – на ящиках було незрозуміле маркування. Постачання такого БК відбувалось у бік Бердянська Запорізької області.

Тим часом у підпіллі заявили, що в окупованому Маріуполі суттєво зросла смертність. Щотижня помирають понад 400 людей.

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