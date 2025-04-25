Суховантаж затримали під час проходження акваторії Дунаю.

У внутрішніх водах України затримано іноземне судно "тіньового" флоту РФ, яке возило зерно, вкрадене на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини. Як повідомляє управління СБУ в Одеській області, цей суховантаж допомагав окупантам викрадати українську агропродукцію з тимчасово окупованих регіонів.

"Затримання відбулося у результаті спецоперації СБУ та Держприкордонслужби у внутрішніх водах Чорноморської акваторії України", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що судно входило до складу "тіньового" флоту РФ, який Кремль використовує для продажу у треті країни награбованого українського зерна.

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За матеріалами справи, наприкінці 2024 року суховантаж вивіз з порту Севастополя 5 тисяч тонн пшениці, яку викрали на тимчасово окупованій території півдня України. Щоб приховати злочини окупантів, плавзасіб здійснював незаконний рейд під прапором однієї з країн Азії.

Зазначається, що під час обшуку на судні виявлено документи, навігаційне обладнання та інші речові докази, які підтверджують факти розграбування.

В СБУ уточнили, що суховантаж арештований, а екіпаж затримано. Зараз тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Уточнюється, що комплексні заходи проводили співробітники СБУ в АР Крим та Одеській області спільно з підрозділами морської охорони Держприкордонслужби й Військово-морськими силами ЗСУ за процесуального керівництва Прокуратури в АР Крим та Севастополі.

Як уточнили у ДПСУ, судно, яке затримано у внутрішніх водах Чорного моря, було задіяне в незаконному перевезенні до третіх країн української агропродукції, вивезеної з тимчасово окупованої частини півдня України.

"Судно ходило під прапором однієї з азійських держав з метою маскування походження вантажу. Такий спосіб дій є характерним для так званого "тіньового флоту" РФ, який використовується для незаконного експорту українських ресурсів", - пояснили прикордонники.

За даними офісу Генпрокурора України, агропродукція, за яку йдеться, ймовірно захоплена окупантами на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

"У квітні 2025 року після завантаження в порту Молдови судно слідувало територіальними водами України. Під час проходження акваторії річки Дунай, суховантаж був затриманий правоохоронними органами", - додали в офісі.

Також уточнюється, що на це іноземне судно раніше було накладено арешт за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, з метою заподіяння шкоди інтересам держави (ч. 2 ст. 332-1 КК України).

В Естонії затримали танкер "тіньового" флоту РФ - що відомо

Нагадаємо, у квітні Сили оборони Естонії вперше з початку повномасштабної війни в Україні затримали в Балтійському морі танкер "тіньового" флоту РФ. Командувач ВМС Естонії комодор Військово-морськими силами Естонії комодор Іво Вярк заявив, це відбулося у Фінській затоці, затримали нафтовий танкер Kiwala, який прибув з індійського порту Сікка, та направлявся на схід – в порт Усть-Луга в Росії.

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