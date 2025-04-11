Судно перебувало під санкціями Євросоюзу і не мало необхідних документів.

Сили оборони Естонії вперше з початку повномасштабної війни в Україні затримали в Балтійському морі танкер "тіньового флоту" Росії. Інформацію про це підтвердив командувач ВМС Естонії комодор Військово-морськими силами Естонії комодор Іво Вярк, повідомляє Postimees.

"Сьогодні рано вранці (11 квітня - УНІАН) ВМС затримали у Фінській затоці нафтовий танкер Kiwala. Судно прибуло з порту Сікка, Індія, і взяло курс на схід. Порт призначення - Усть-Луга в Росії", - повідомив Вярк.

Виникли підозри, що судно не мало страховки, а також перебувало під санкціями Європейського союзу.

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Уточнюється, що танкер йшов у виключній економічній зоні Естонії. Сили оборони країни скористалася правом затримати судно для огляду. Метою затримання є перевірка документів і правового статусу танкера.

"Корабель стоїть на якорі в затоці Мууга. Затримання і проведене розслідування жодним чином не пов'язані з пошкодженням критично важливої інфраструктури, розслідування проводять компетентні органи", - підкреслив Вярк.

На борту затриманого танкера перебували 24 особи. Капітан судна є громадянином Китаю, інші члени екіпажу, судячи з усього, є громадянами М'янми.

"Ми перевіримо, під прапором якої держави, що несе відповідальність за технічний стан, безпеку на морі та екіпаж, йшло судно", - сказав директор Морської служби Департаменту транспорту Естонії Крістьян Труу.

Затримання танкера тіньового флоту РФ у Фінляндії

Як писав УНІАН, наприкінці 2024 року берегова охорона Фінляндії затримала танкер Eagle S із російського "тіньового флоту". У ЗМІ писали, що на його борту було спеціальне шпигунське обладнання.

Після огляду судна, влада Фінляндії повідомила, що танкер не придатний до плавання. Судно Eagle S мало 32 несправності.

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