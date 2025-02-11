Усередині Європи продовжує зростати невдоволення через дії Росії.

Європейські країни ведуть кулуарні переговори про масштабне захоплення московських танкерів для експорту нафти в Балтійському морі. Це відбувається після захоплення фінською владою корабля Eagle S, який підозрюють у нанесенні шкоди підводній лінії електропостачання, що з'єднує Естонію і Фінляндію, пише Politico.

Повідомляється, що затримання судна, яке перевозило 100 тисяч барелів нафти з Санкт-Петербурга, стало стимулюючим моментом.

"І, здається, стало новим фронтом у таємній війні між Росією і Заходом", - підкреслює ЗМІ, зі слів двох дипломатів і чиновників Європейського Союзу.

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Підкреслюється, що наразі розробляється нове законодавство, щоб надати юридичної ваги цим зусиллям, зокрема, використанню міжнародного права для захоплення суден з екологічних або піратських мотивів. Якщо це вдасться, тоді країни зможуть самостійно конфіскувати ще більше "тіньових" кораблів.

"Близько 50 відсотків санкційної торгівлі [російською морською нафтою] проходить через Фінську затоку", - зазначив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. У матеріалі йдеться про те, що ці дії ілюструють зростаюче розчарування європейських країн через те, що Росія "прямо у них під носом" ухиляється від західних санкцій і продовжує транспортувати свою нафту.

Що ще відомо про тіньовий флот Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що прощальний "подарунок" Байдена Москві обвалив ціни на російську нафту. Адміністрація попереднього президента США Джо Байдена в останні дні своєї роботи ввела жорсткі санкції проти Росії.

Крім того, Росія буде і далі збільшувати доходи від нафти в обхід санкцій. Зокрема, окупанти покладаються на тіньовий флот, що спонукає санкційну коаліцію до посилення тиску.

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