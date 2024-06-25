Нардеп підозрюється в тому, що протиправно позбавив волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.

Народний депутат України Микола Тищенко, якому оголосили про підозру, під час обшуку розбив свій мобільний телефон. Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі "Київ24", відповідаючи на запитання з приводу того чи справді Тищенко хотів приховати докази і розбив свій мобільний телефон.

"Так, це правда. Він розбив свій телефон. Але це жодним чином не врятує ситуацію, тому що на сьогодні є достатньо способів для того, щоб зібрати будь-який гаджет і все одно будуть проведені експертизи і інформація, яка зберігалася на телефоні може допомогти слідству в ході розслідування", - зазначила вона.

Сапьян сподівається, що сьогодні-завтра народному депутату України Тищенку буде обрано запобіжний захід.

"Знаєте, що сторона обвинувачення проситиме цілодобовий домашній арешт, тобто буде обмеження свободи і далі триватиме досудове розслідування", - сказала вона.

При цьому нагадала, що нардеп підозрюється в тому, що протиправно позбавив волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.

"Тут важливий момент. Це наразі ми з вами говоримо про оголошення конкретної підозри. Слідство не виключає, що в ході досудового розслідування можуть з’ясуватися інші обставини, інші факти. І ми не виключаємо, що також можуть бути оголошені підозри додатково у кримінальному провадженні", - зазначила радниця ДБР.

Сапьян також сказала, що ті люди, які були на місці події в Дніпрі будуть опитані.

"До речі, якщо мова йде про помічницю Тищенка, то в неї також було проведено обшуки, як і в народного депутата, але наразі говорити про те, що вона в чомусь підозрюється в кримінальному провадженні ще зарано. Але всі, хто були причетні до скоєння цього правопорушення будуть опитані і слідство визначатиме чи вони стануть свідками чи підозрюваними. Це все буде з’ясовуватися в ході досудового розслідування", - сказала вона.

Журналіст Костянтин Андріюк опублікував відео як Тищенко під час обшуку ДБР розбив телефон, щоб правоохоронці не змогли отримати докази у справі.

Справа Тищенка - деталі

Сьогодні за фактом гучного інциденту із нападом на ексвійськового підрозділу Kraken у Дніпрі 20 червня 2024 року, повідомлено про підозру народному депутату Миколі Тищенку. Погоджено клопотання щодо обрання Тищенку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У соціальних мережах днями з'явилося відео жорсткого затримання колишнього бійця спецпідрозділу "Kraken" Дмитра "Сина" Павлова під час конфлікту з народним депутатом Миколою Тищенко. Група чоловіків у формі та балаклавах напала на Павлова. Увечері того ж дня поліція Дніпропетровської області підтвердила факт нападу та нанесення тілесних ушкоджень 33-річному чоловікові. Тищенко звинуватив колишнього військового, який перебував на вулиці з маленькою дитиною, у спробі "захистити місцеву ботоферму".

Генеральний прокурор України повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. За даними слідства, 20 червня 2024 року у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого – колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.

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