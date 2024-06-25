За фактом гучного інциденту із нападом на ексвійськового підрозділу Kraken у Дніпрі повідомлено про підозру народному депутату Миколі Тищенку. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань у Telegram.
"За матеріалами ДБР Генеральний прокурор України повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, 20 червня 2024 у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого – колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів.
У цьому зв'язку, депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 Кримінального Кодексу України).
Напад на екс-бійця "Кракена" у Дніпрі - що треба знати
Як повідомляв УНІАН, нещодавно у соціальних мережах з'явилося відео жорсткого затримання колишнього бійця спецпідрозділу "Kraken" Дмитра "Сина" Павлова під час конфлікту з народним депутатом Миколою Тищенко.
Зокрема, вдень 20 червня у Дніпрі група чоловіків у формі та балаклавах напала на добровольця та ексбійця спецпідрозділу "Kraken" Павлова. Увечері того ж дня поліція Дніпропетровської області підтвердила факт нападу та нанесення тілесних ушкоджень 33-річному чоловікові.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, говорячи про напад на військовослужбовця у Дніпрі, зазначив, що причетні до злочину мають бути покарані.
Тищенко звинуватив колишнього військового, який перебував на вулиці з маленькою дитиною, у спробі "захистити місцеву ботоферму", де в той момент проводилися слідчі дії.