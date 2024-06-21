У Національній поліції відкрили два кримінальні провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

У Дніпрі група чоловіків у формі та балаклавах напала на добровольця та колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова. При цьому в соцмережах пишуть, що до нападу може бути причетна охорона скандального нардепа Миколи Тищенка, з яким Павлов начебто мав словесну перепалку.

Подія сталася 20 червня близько 13:45. Увечері того ж дня поліція Дніпропетровської області підтвердила факт нападу та нанесення тілесних ушкоджень 33-річному мешканцю.

Згодом спецпідрозділ Kraken повідомив, що чоловік, на якого напали в Дніпрі, є їхнім колишнім військовослужбовцем.

У Telegram-каналах почали поширювати відео, на якому видно, як група людей у камуфляжі оточила чоловіка у цивільному та взяла його в кайданки. Тим часом один із чоловіків у формі обшукував сумку чоловіка в цивільному та нібито вдарив його.

Також у місцевих Telegram-каналах пишуть, що невідомі люди можуть бути охороною нардепа Миколи Тищенка, який з візитом перебував у Дніпрі.

Водночас сам Тищенко на своїй Facebook-сторінці заявив, що у Дніпрі чоловік нібито напав на поліцейських під час обшуків "шахрайських ботоферм".

"Повідомляють, що саме ця людина входить до "силового блоку" в організованому злочинному угрупуванні "9" у м. Дніпро. За інформацією, йому було поставлено задачу – зірвати слідчі дії", – написав Тищенко.

У Національній поліції повідомили про відкриття двох кримінальних проваджень за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Наразі тривають слідчі дії для ідентифікації всіх причетних.

Інші скандали з Миколою Тищенком

У січні минулого року Микола Тищенко потрапив у гучний скандал, коли на тлі важких боїв у Бахмуті та Соледарі нардеп раптово був помічений у теплому курортному Таїланді.

А цього березня Тищенко в Ужгороді викликав поліцію до журналістів "Української правди" через начебто переслідування.

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