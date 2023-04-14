Ним став Максим Остапенко, який обіймав посаду гендиректора Національного заповідника "Хортиця".

Міністр культури Олександр Ткаченко підписав наказ про призначення нового в.о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Про це він повідомив у Telegram-каналі. "Хочу привітати нового в.о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка. Підписав сьогодні відповідний наказ про його призначення", - написав Ткаченко.

Він додав, що Остапенко є фахівцем в галузях охорони пам'яток історії та культури, музеєзнавства, археології, реставраційних робіт, є кандидатом історичних наук та автором понад 30 наукових праць. З 2007 року він обіймав посаду гендиректора Національного заповідника "Хортиця", а з початком повномасштабного вторгнення Росії "став до лав ЗСУ".

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"Хочу відзначити, що це людина віддана своїй справі, яка надзвичайно ефективно спрацювала на початку війни щодо збереження скарбів заповідника "Хортиця", для якої захист держави та її цінностей як матеріальних, так і нематеріальних - є пріоритетом. Він перетворив заповідник "Хортиця" в найбільш відвідуваний, успішно проводив його реставрацію в рамках програми "Велика реставрація", - розповів Ткаченко.

Міністр висловив упевненість, що призначення Остапенка "посилить роботу заповідника "Києво-Печерська лавра".

Ткаченко також подякував за роботу колишньому в.о гендиректора заповідника Олександру Руднику, який тепер залишається заступником керівника.

Ситуація навколо Києво-Печерської лаври

1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

10 березня Свято-Успенський монастир УПЦ (МП) попередили про розірвання договору оренди приміщень Києво-Печерської лаври з 29 березня цього року. Проте представники УПЦ (МП) не бажають залишати лавру і заявляють, що не бачать підстав для виселення.

29 березня стало відомо, що вони подали до Господарського суду Києва позов до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", в якому вимагають визнати недійсною відмову від договору з УПЦ (МП). Його духовенство заявило, що не залишить лавру до завершення судового розгляду.

30 березня стало відомо, що Господарський суд міста Києва відмовив УПЦ (МП) в забезпеченні позову до Заповідника "Києво-Печерська лавра".

Ткаченко розповів, що Комісія з приймання-передачі державного майна заповідника не змогла розпочати свою роботу. За його словами, було фізичне перешкоджання з боку УПЦ (МП).

30 березня рішенням уряду втратило чинність розпорядження часів президентства Віктора Януковича про передачу в безоплатне користування УПЦ (МП) будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

12 квітня прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики повідомила, що Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" розпочала перевірку. Вона працює та фіксує знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини.

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