Євстратій Зоря зазначив, що глава УПЦ МП лише довів ментальну залежність від "русского мира".

Митрополит Православної церкви України Євстратій Зоря прокоментував скандал навколо російського громадянства глави Української Православної церкви Московського патріархату Онуфрія. Український священнослужитель вважає, що своєю заявою глава УПЦ МП довів ментальну залежність від "русского мира".

Представник ПЦУ порівняв реакцію представників УПЦ МП навколо російського громадянства Онуфрія з реакцією на історію з піснею про "матінку-Русь". Він нагадав, що в УПЦ МП тоді одразу назвали це фейком, а коли довели, що спів був і регулярно, то випустили "безглузде виправдання", що "ну це трохи так, але насправді все треба розуміти зовсім по-іншому, і ми за Україну, а всі інші – наклепники".

"Онуфрій особисто поширює плутане пояснення, що він "вважає себе громадянином України", а питанням паспорта "не цікавився". Просто хотів "завершити життя в Троїце-Сергієвій лаврі", – пише Євстратій Зоря у Facebook.

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При цьому він вказав, що виправдання Онуфрія "лише погіршують всю ситуацію", тому що він визнає глибоку ментальну і духовну залежність себе від РФ.

"Для нього Лавра в Росії – жаданий райок. Я давно переконаний, що для Гундяєва "русскій мір" – лише технологія збереження і поширення влади, сам він в цю всю лабуду не вірить. А ось м. Онуфрій вірить. Щиро. Від душі", - зазначив представник ПЦУ.

Також він запропонував Онуфрію "поїхати в свій бажаний райок під Москвою" замість того, щоб руйнувати авторитет православ'я в Україні.

Скандал навколо російського громадянства Онуфрія - що відомо

Розслідувачі з "Української правди" з'ясували, що митрополит УПЦ МП Онуфрій і ще понад 20 попів мають російське громадянство. Журналісти посилаються на виписку з реєстру РФ, в якій зазначено, що в березні 2002 року Онуфрій отримав російський паспорт в Москві, а в 2003 році він отримав ще й закордонний паспорт. При цьому зазначено, що Онуфрій отримував Російський закордонний паспорт в 1998 році й у 2002 році.

Своєю чергоюОнуфрій заявив, що в минулому мав російське громадянство, але зараз у нього тільки український паспорт.

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