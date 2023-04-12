30 березня священнослужитель вирвав у оператора мікрофон та зірвав кріплення на камері телеканалу "Суспільне".

Архідиякона Києво-Печерської лаври судитимуть за перешкоджання журналістській діяльності.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, 11 квітня скеровано до суду обвинувальний акт відносно служителя Свято-Успенської Києво-Печерської лаври за фактом умисного перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу).

Нагадується, що 30 березня журналісти "Суспільного мовлення" знімали репортаж на території Києво-Печерської лаври.

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"У цей час до оператора підійшов представник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (архідиякон), який схопив мікрофон, зламав кріплення до відеокамери та кинув його на землю. Після цього оператор не міг продовжувати свою професійну діяльність", - розповіли у прокуратурі.

Нагадується, що санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

Ситуація навколо Києво-Печерської лаври

30 березня у Києво-Печерській лаврі були сотні прихильників Української православної церкви (Московського патріархату), які виступали проти виселення з заповідника. Відбувалися сутички. Один із священнослужителів вирвав у оператора мікрофон та зірвав кріплення на камері телеканалу "Суспільне".

3 квітня йому повідомили про підозру в перешкоджанні журналістській діяльності.

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