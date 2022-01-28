У частині 3021 Нацгвардії України у Дніпрі служив і Артем Рябчук, який розстріляв товаришів по службі на "Південмаші".

Колишня нацгвардійка Олена Липовенко описала випадки знущання над молодими військовими під час служби у частині 3021 Нацгвардії України у Дніпрі. Саме там служив і Артем Рябчук, який розстріляв товаришів по службі на "Південмаші".

Про це вона розповіла у ефірі програми "Свобода Савіка Шустера".

Олена Липовенко сказала, що в цій частині практикуються тортури, цькування та приниження. Вона сказала, що зазнала їх особисто.

"Особливо тих, хто розумніший, більш досвідчений, хто не пиячить, хто намагається домогтися якоїсь справедливості", - сказала дівчина.

Вона зазначала, що під час служби вона виконувала свої обов'язки на гідному рівні.

"Проблема була втому, що на момент служби я не знала своїх прав і свобод. Вважала, що оскільки я військовослужбовець, то на мене не діють ні Конституція України, ні інші закони", - додала Липовенко.

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Розстріл у Дніпрі 27 січня: що відомо

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник.

Правоохоронці затримали нацгвардейца у Підгородньому Дніпропетровської області.

За фактом умисного вбивства та дезертирства зі зброєю (ч.2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 КК) розпочато кримінальне провадження. Також розслідується справа з приводу службової недбалості керівництва Нацгвардії, що призвела до трагедії.

Рябчуку повідомили про підозру за ст.115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї та бойових припасів) ККУ.