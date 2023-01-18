Зокрема, поширюється декілька фейків.

Російська пропаганда з моменту трагедії в Броварах, яка сталася сьогодні вранці, висуває різні дезінформаційні теорії щодо авіакатастрофи гелікоптера.

"Роспропаганда і ворожі Telegram-канали з моменту трагедії в Броварах висувають різні дезінформаційні теорії щодо авіакатастрофи. Збиття гвинтокрила українською ППО. Це була одна з перших і найменш ймовірних версій, оскільки жодного стороннього об'єкта в небі не було зафіксовано... Це саме той неякісний гвинтокрил, який закупив у 2018 році колишній міністр МВС. Це дезінформація, оскільки усі гвинтокрили проходять технічний огляд перед вильотом, і якби було виявлено несправність, йому б не дали дозвіл на виліт, або замінили б на справний", - йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.

Також зазначається, що однією з пізніх версій була містична історія щодо "замовленого" вбивства екіпажу російськими спецслужбами для нарощування паніки та страху, що всі українці беззахисні перед "великою Росією".

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"Найцинічніше виглядало повідомлення керівника ПВК "Вагнер" Пригожина, який намагався висловити співчуття, що є маніпуляцією, оскільки його "елітні" вояки продовжують вбивати українців", - зазначили в ЦПД.

Катастрофа гелікоптера у Броварах: подробиці трагедії

18 січня в місті Бровари Київської області на території дитячого садка впав гелікоптер. На місці падіння виявлено 14 загиблих, серед яких одна дитина.

На борту гвинтокрила перебували дев'ятеро осіб, серед яких міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, помічники та члени екіпажу. Всі вони загинули.

За даними ДСНС, всього постраждали 25 осіб, серед яких 11 дітей.