Внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах загинуло керівництов Міністерства внутрішніх справ.
"Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар", - повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко.
За словами Клименка, наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. Він уточнив, що 9 із загиблих перебували на борту гвинтокрила.
"22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей. На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події", - додав очільник поліції.
За інформацією ЗМІ, на борту був міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, а також його перший заступник Євген Єнін і держсекретар Юрій Лубкович.
Як повідомив речник Командування Повітряний сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, вертоліт, який впав у Броварах Київської області, виконував завдання Державної служби надзвичайних ситуацій.
"На жаль, це трапилося з гвинтокрилом ДСНС, який виконував свої завдання та здійснював переліт. Таких вертольотів зараз по Україні є певна кількість, які виконують завдання із оборони країни", - сказав Ігнат та зауважив, що деталей необхідно чекати від ДСНС.
Авіакатастрофа у Броварах: що відомо
Вранці в середу, 18 січня 2023 року, жителі Броварів Київської області повідомили про вибух у місті, а потім почалася масштабна пожежа поблизу дитячого садка. Про подію повідомила низка місцевих Телеграм-каналів і опублікувала відео з місця події.
Пізніше в ОП заявили, що на об'єкт соціальної інфраструктури на Київщині впав літальний апарат.