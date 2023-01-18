Наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей.

Внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах загинуло керівництов Міністерства внутрішніх справ.

"Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар", - повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко.

За словами Клименка, наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. Він уточнив, що 9 із загиблих перебували на борту гвинтокрила.

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"22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей. На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події", - додав очільник поліції.

За інформацією ЗМІ, на борту був міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, а також його перший заступник Євген Єнін і держсекретар Юрій Лубкович.

Як повідомив речник Командування Повітряний сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, вертоліт, який впав у Броварах Київської області, виконував завдання Державної служби надзвичайних ситуацій.

"На жаль, це трапилося з гвинтокрилом ДСНС, який виконував свої завдання та здійснював переліт. Таких вертольотів зараз по Україні є певна кількість, які виконують завдання із оборони країни", - сказав Ігнат та зауважив, що деталей необхідно чекати від ДСНС.

Авіакатастрофа у Броварах: що відомо

Вранці в середу, 18 січня 2023 року, жителі Броварів Київської області повідомили про вибух у місті, а потім почалася масштабна пожежа поблизу дитячого садка. Про подію повідомила низка місцевих Телеграм-каналів і опублікувала відео з місця події.

Пізніше в ОП заявили, що на об'єкт соціальної інфраструктури на Київщині впав літальний апарат.

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