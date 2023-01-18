За інформацією медиків, стан пацієнтів стабільний.

Із 25 постраждалих внаслідок падіння гелікоптера у Броварах госпіталізовано 15 осіб, у тому числі 6 дітей.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко підтвердив, що пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії у Броварах завершені. Посилаючись на офіційні дані ДСНС, Сапожко зазначив, що усього загинули 14 осіб, з них – одна дитина. Постраждали 25 осіб, з них – 11 дітей.

"В опіковому центрі перебувають 10 осіб, з них – 4 дітей. У Броварській лікарні наразі перебуває 5 осіб, з них – 2 дітей. За інформацією медиків, стан пацієнтів стабільний", - поінформував міський голова.

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Він додав, що Кабінетом міністрів створено спеціальну робочу групу для розслідування трагедії у Броварах.

Падіння гвинтокрила у Броварах: подробиці

18 січня близько 08:00 поблизу дитсадка в Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС. На його борту перебували дев'ятеро людей: шість представників оперативної групи МВС, зокрема, керівництво міністерства – міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович, а також троє членів екіпажу ДСНС. Усі, хто був на борту гелікоптера, загинули.

За даними ДСНС, станом на 15:45 пошуково-рятувальні роботи у Броварах були завершені. Всього загинули 14 осіб, з них – одна дитина, постраждали 25 осіб, з них – 11 дітей.

Президент України Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини падіння гелікоптера.

Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера. Правоохоронці розглядають декілька версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.