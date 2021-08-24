Головну роль у новому "Супермені" зіграє Джонатан Кент.

Художник DC Comics Ітан Ван Сківер розповів, що новим Суперменом стане Джонатан Кент.

На YouTube-каналі ComicArtistPro Secrets він зізнався, що новий супергерой коміксів - це син Супермена і журналістки Лоїс Лейн.

"Поки цього ніхто не знає, крім мене. Думаю, Кларк Кент попрощається з нами. Його збираються замінити Джонатаном Кентом, а потім оголосять, що цей персонаж - гей", - сказав художник.

Варто відзначити, що студія DC поки ніяк не прокоментувала цю новину.

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Автор: Діана Могилєвич