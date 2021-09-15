Кабінет міністрів прийняв постанову, яка дає старт реалізації експериментального проекту з розмитнення транспортного засобу через мобільний додаток "Дія".
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову прийняли на засіданні уряду.
"Це можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення Вашого авто в автоматичному режимі", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Читайте такожУкраїнським водіям пояснили, що робити, якщо в " Дії " не видно посвідченняЗа його словами, оплатити збір теж можна буде онлайн.
Він додав, що все буде "максимально просто, зручно, без корупції".
Згідно з постановою, зокрема, передбачається можливість подання документів в електронній формі з використанням порталу "Дія"; нарахування митних платежів в автоматичному режимі, які можна оплатити на порталі "Дія", через банки або електронні платіжні системи; сплати митних платежів, протягом 10 днів; завершення митного оформлення авто в автоматичному режимі.
Нагадаємо, що в травні відбулося масштабне оновлення програми "Дія". У додатку з'явилося багато нових функцій, які значно полегшать життя українцям - для отримання деяких послуг тепер можна не збирати купу документів і паперів, а лише подати заяву онлайн.
Додаток можна завантажити в Google Play або App Store.