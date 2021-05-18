Президент представив масштабне оновлення проекту державних онлайн-послуг "Дія": в додатку з'явиться 10 нових послуг.

17 травня Володимир Зеленський представив масштабне оновлення програми "Дія". В додатку з'явилося багато нових функцій, які значно полегшать життя українцям. Відтепер для отримання деяких послуг можна не збирати купу документів та паперів, а лише подати заяву онлайн. Щоб отримати доступ до нових функцій, додаток варто оновити в Google Play або App Store.

Сплата податків онлайн

В "Дії" значно спростили процедуру сплати податків. Відтепер через додаток можна задекларувати доходи, сплатити податки і збори для ФОПів, переглянути декларації та розрахунки за минулі періоди. Для подання декларації достатньо відповісти на 4 запитання та вказати суму доходу. Також застосунок буде сповіщати користувача про дати надання декларацій і сплати податків.

Реєстрація ФОП

Відтепер на порталі "Дія" процес реєстрація фізособи-підприємця повністю автоматизовано. Електронну заяву буде перевірено автоматично і без участі держреєстратора. Цю послугу можна отримати в комп'ютерній версії додатку.

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Електронний цифровий підпис

Цифровий Дія.Підпис вводиться для документів та послуг в додатку, а також для підтвердження своєї особи без фізичної присутності. З 17 травня українці зможуть підписувати документи та отримувати послуги з телефону, не витрачаючи часу на черги. Для створення підпису потрібно зайти в додатку в Налаштування, натиснути Дія.Підпис, потім натиснути кнопку Створити, пройти процедуру верифікації особи і придумати PIN-код.

Заміна водійського посвідчення

В додатку можна подати онлайн заяву на нове посвідчення. Документ буде доставлений до дому.Власники авто зможуть проглядати та сплачувати штрафи в "Дії". Також додаток нагадає про закінчення терміну сплати штрафів.

Онлайн прописка

Для реєстрації місця проживання при наявності паспорту у вигляді ID-картки можна заповнити заяву для зміни прописки онлайн. Її має підтвердити онлайн власник житла. Наразі послуга доступна лише для жителів Харкова, Вінниці, Луцька, Рівного, Києва, Кривого Рогу та Маріуполя.

Електронні петиції

Переглядати, підписувати та створювати петиції в застосунку "Дія" і на платформі електронної демократії ВзаємоДія. На сьогодні послуга доступна в містах Полтава, Івано-Франківськ, Луцьк, Суми, Хмельницький, Ужгород, Дніпро, Тернопіль, Черкаси та Херсон.

Статичний QR-код

Ця послуга дозволить українцям ділитися електронними документами. Тепер не обов’язково робити копії документів чи заповнювати бланки. В кабінеті "Дія можна згенерувати QR-код та видрукувати його або надіслати онлайн.

Цифрові сервіси для будівельної галузі

Читайте такожКомп’ютер не бере хабарів навіть у біткоїнах: Зеленський розповів про «digital-революцію» в УкраїніНові послуги в "Дії" полегшать боротьбу з корупцією в будівельній сфері. Тепер в комп'ютерній версії додатку можна подати автоматичну декларацію про готовність об'єкта до експлуатації, отримати дозвіл на виконання робіт та видати будівельний паспорт забудови.

Сплата адміністративного збору

Щоб сплатити адміністративний збір онлайн, тепер достатньо просканувати QR-код та оплатити квитанцію в один клік. Поки що послуга доступна в Рівному, Хмельницькому та Одесі.

Реєстрація майнових прав

В застосунку доступна реєстрація права власності. Для внесення в реєстр даних про майнові права на веб-порталі "Дія" треба заповнити заяву та завантажити скан-копії документів. Після цього державний реєстратор підтвердить документи на майно. Цей проект запускається у тестовому режиму лише в Харкові і у разі успішності буде доступний у всій країні.

Реєстрація операторів потужностей ринку

Цю послугу також автоматизували - реєстрація через портал "Дія" займає 1 хвилину без необхідності носити пакет документів по установах.

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Автор: Катерина Пулатова