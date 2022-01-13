Замість крутіння головою в "Дія.Підпис" тепер треба просто один раз кліпнути.

Міністерство цифрової трансформації змінило процедуру створення електронного "Дія.Підпис", зокрема, прибравши потребу в обертанні головою на камеру.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Технології розвиваються дуже швидко, і ми, звісно, не відстаємо. Запускаємо оновлений Дія.Підпис — тепер не потрібно крутити головою, а просто один раз кліпнути. І все — ви підтвердили особу й підписали документ", — зазначив Федоров.

У відео він показав, як працює оновлена процедура на прикладі підписання онлайн договору оренди на житло з власником квартири через Дія.Підпис.

"Ви використовували Дія.Підпис, коли генерували COVID-сертифікат у "Дії". Він потрібен і для бізнесу, і для побутових питань. Ним можна підписати будь-які PDF-документи: контракт, заяву на відпустку, договір оренди та ін. І вам не потрібно ходити до держорганів для цього", — додав Федоров.

За його словами, щоб ним користуватися, потрібна ID-карта або біометрія в "Дії".

Читайте такожМихайло Федоров: У "Дії" буде зберігатися уся історія підписання документів. Уявіть, якби ви знали усі документи, які підписали за все життя!

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство цифрової трансформації повідомило про плани запустити спеціальний правовий режим для IT-індустрії "Дія.City" наприкінці січня 2022 року.

Очікується, що завдяки "Дія.City" темпи зростання IT-сектора можуть подвоїтися до 40-50% на рік, а доходи галузі зможуть зрости з 6 млрд доларів до 17 млрд доларів.

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