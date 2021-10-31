Створення сертифікату без підпису вже доступно в останньому оновленні застосунку.

Для отримання COVID-сертифікатів у застосунку "Дія" більше не потрібен електронний підпис. Користувачам не доведеться "крутити головою", аби підписати запит на сертифікат через "Дія.Підпис", для якого було потрібно підтвердити особу за допомогою Photo ID

Як повідомляється на сайті Міністерстві цифрової трансформації, тепер достатньо буде згоди користувача. Створення сертифікату без підпису вже доступно в останньому оновленні застосунку.

Відтепер українцям не потрібно мати е-підпис для того, щоб згенерувати COVID-сертифікат, як на порталі, так і у застосунку "Дія" — достатньо буде авторизації через BankID чи Mobile ID.

Аби згенерувати сертифікат у застосунку, потрібно:

авторизуватися у застосунку;

натиснути "Послуги" та вибрати пункт "COVID-сертифікати" — "Отримати сертифікат";

поставити галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у "Дію".

Щоб згенерувати сертифікат на порталі, потрібно:

авторизуватися на порталі;

у меню "Послуги" натиснути пункт "Здоров’я", а потім — "COVID19-сертифікат про вакцинацію";

дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у "Дію".

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своїй сторінці в Telegram показав на відео, як генерувати COVID19-сертифікат.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що інфекціоніст назвала найбезпечнішу вакцину від COVID-19 в Україні.

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Автор: Світлана Закелова