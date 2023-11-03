За результатами УЗД в Нікополі, дитина мала бути вдвічі меншою.

У Дніпрі народилася дівчинка вагою 6 кг і зростом 60 см. Такі параметри немовляти стали сюрпризом і для мами і для лікарів.

Вони повідомили, що наразі дівчинка почувається добре, її назвали Мирослава. За прогнозом лікарів, через деякий час маля не відрізнятиметься розміром від однолітків.

Як йдеться у сюжеті ТСН, родина дівчинки-рекордсменки з Нікополя і мріяла про поповнення майже три роки. Тато дівчинки - поліцейський, а дідусь - на війні.

"До сьомого місяця в мене взагалі не було живота, а потім десь місяців у сім з половиною, вісім я кажу: "Мені так важко дихати, у мене синці на ребрах". Уже на девʼятому місяці такий був живіт, необʼятний. Мені племінник казав: "Тьотю, коли ти лопнеш уже?" – розповіла Анастасія Токарчук.

За результатами УЗД в Нікополі, дитина мала б бути удвічі меншою. Коли жінка приїхала народжувати до Дніпра, то вже тамтешні лікарі побачили, що немовля велике, тому зробили кесарів розтин.

"Коли ми спочатку витягли щічки, потім тулуб, а потім була така солоденька ляшечка, ми були дуже вражені, бо 6 кілограмів побачити ніхто не очікував", – прокоментувала лікарка породіллі.

Наскільки великих немовлят у родині ще не було, уточнила мама дівчинки. Але жінка з дитинства має цукровий діабет, що могло вплинути на дитину. Але, за словами лікарів, навіть в такому випадку, діти народжуються зазвичай не більше 5 кг.

Немовлята- рекордсмени

У вересні у пологовому в Рівному в родині військового народився хлопчик з вагою понад 6 кг. Лікарі стверджують, що малюк став одним із найбільших не лише для області, а й для всієї України.

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