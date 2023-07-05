У заступника командира "Азову" народилась донечка / twitter.com/AzovstalFam

У заступника командира "Азову" Святослава "Калини" Паламара та його дружини Антоніни народилася донечка.

Як повідомляє Асоціація родин захисників "Азовсталі", дівчинка з'явилася на світ у Тернополі 2 липня. Дружина зауважила, що має можливість інколи спілкуватися з чоловіком, якого з російського полону транспортували у Туреччину, тому повідомила йому гарну новину майже відразу.

"Він дуже щасливий", - поділилася Антоніна зауважила.

Донечку жінка називає подарунком від Бога. Назвали малечу Квітославою.

Звільнення захисників "Азовсталі"

Нагадаємо, що 22 вересня 200 українських захисників обміняли на звинуваченого у держзраді нардепа, кума російського диктатора Віктора Медведчука. 

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У межах обміну було звільнено п'ятьох українських командирів: Дениса Прокопенка "Редіса" з "Азова", Сергія Волинського "Волину" з 36-ї бригади морської піхоти, Святослава Паламара та Олега Хоменка з "Азову", Дениса Шлегу з Нацгвардії України. Їх п'ятьох обміняли на 55 російських військовополонених. 

Всі командири за умовами обміну перебуватимуть у Туреччині аж до завершення війни в Україні.

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