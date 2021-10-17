Пара скористалася допоміжними репродуктивними технологіями.

В Індії 70-річна жінка народила первістка за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

Про випадок, що стався у віддаленому селі Кемора в індійському штаті Гуджурат, розповів інформаційний портал Loop.

Дживунбен Рабарі і її 75-річний чоловік Малдхарі перебувають у шлюбі 45 років. Вони роками без успіху намагалися завести дитину, перш ніж скористалися допоміжними репродуктивними технологіями.

"Коли вони вперше прийшли до нас, ми сказали, що у них не може бути дитини в такому віці. Але вони наполягли. Вони повідомили, що багато хто з членів їхніх сімей зробили подібним чином. Це один з найрідкісніших випадків, які я коли-небудь бачив!" - зізнався доктор Нареш Бханушалі.

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Нагадаємо, в Індії народилася дитина з трьома головами. Про дитину з рідкісним дефектом в Уттар-Прадеш було оголошено 12 липня 2021 року. Немовля народилося в результаті нормальної вагітності.

Тепер його сім'я страждає від візитів численних паломників, які вважають незвичайне дитя втіленням Бога на Землі.

Дві додаткові голови з'єднані з задньою частиною "нормальною" головою немовляти і покриті волоссям. Вони здаються важкими, але їх власник не виявляє ознак болю, коли дорослі підіймають їх.

Автор: Денис Прядко