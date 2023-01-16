Співробітники Служби безпеки отримали від них пояснення та відпустили.

ЗМІ дізналися, що перед смертоносним ракетним ударом 14 січня у Дніпрі затримували підлітків, які робили фото ТЕС у місті та телефонували на російські номери.

Про це повідомляє видання DT.UA, посилаючись на власні джерела в Дніпропетровському обласному управлінні Національної поліції. Дітям 13-14 років, додають журналісти.

Так, підлітки стверджували у розмові з поліцейськими, що фотографували ТЕС, "щоб подивитися на її стан". У мобільному одного з хлопців зафіксовано розмови з абонентами з російськими номерами у WhatsApp. Той каже, що це - "його друзі".

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Патрульні передали підлітків СБУ, а співробітники Служби безпеки отримали від них пояснення та відпустили.

Ракетний удар Росії по Дніпру

Внаслідок російського удару 14 січня по дев'ятиповерховому будинку в Дніпрі один під'їзд "склався", пошуки людей під завалами досі тривають.

Кількість підтверджених жертв наразі сягнула 35, кількість травмованих наближається до позначки у 80. Наразі 35 людей вважаються зниклими безвісти.

Удару було завдано ракетою Х-22, українська система ППО поки не має достатніх засобів для виявлення та збиття такого типу ракет.

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