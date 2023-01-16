Рятувально-пошукова операція триває.

Майже 40 годин триває рятувально-пошукова операція на місці варварського ракетного удару РФ по житловій багатоповерхівці у Дніпрі. Кількість загиблих зросла до 35.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки ще кількох загиблих.

"На цей час ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей. 39 людей врятовані, 75 - поранені. З-поміж поранених 14 дітей. Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошук людей під завалами триває", - написав він.

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Удар по будинку у Дніпрі

14 січня російські загарбники вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, ракета Х-22 влучила в девятиповерхівку у Дніпрі, зруйнувавши вщент два під'їзди. Повідомлялося, що там могли перебувати до 200 людей, серед яких 50 - діти.

Вчора повідомлялося, що внаслідок удару загинули 29 людей, 73 - отримали поранення, 30 з них - у лікарні. З-під завалів дістали 39 людей, однак доля ще понад 40 невідома. Рятувальна операція триває.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна знайде всіх причетних до терору і вони понесуть максимальну відповідальність.

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