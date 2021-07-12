Чоловік зв'язав дітей і завдав хлопчикові кілька ножових поранень.

У Дніпропетровській області померла дворічна дитина, яку порізав ножем колишній співмешканець його матері.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Блог Кривого Рогу.

"Дворічний Міша, з яким по-звірячому розправився екс-співмешканець його мами Сергій Федотов, сьогодні помер, не виходячи з коми. Моторошну новину повідомила знайома матері малюка, цю інформацію вже підтвердили в поліції", - йдеться в повідомленні.

За словами медиків, у хлопчика не було жодних шансів одужати.

"Померлий мозок, значна втрата крові, пошкоджені артерії та судини – все це виявилося вироком для дитини", - йдеться в повідомленні.

Чоловік перерізав горло 2-річному хлопчику

Чоловік з помсти колишньої коханої порізав її дворічного сина. За життя дитини борються лікарі. Чоловік зв'язав дітей і наніс хлопчикові кілька ножових поранень в різні частини тіла, після чого зник.

В цей же день поліція затримала підозрюваного. Він переховувався на горищі одного з покинутих будинків у Софіївському районі селища, де стався злочин.

Софіївський районний суд 9 липня заарештував підозрюваного у замаху на вбивство хлопчика. Чоловік перебуватиме під вартою 60 діб без права внесення застави.

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Автор: Людмила Жерновська