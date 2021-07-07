Постраждалу дитину доставили в лікарню у вкрай важкому стані.

Правоохоронці оголосили в розшук чоловіка, який порізав дворічного хлопчика. За життя дитини борються лікарі.

Про це повідомляє прес-служба Криворізького районного управління поліції.

До правоохоронців звернулася 26 – річна мати двох дітей-двох і семи років. За словами жінки, 28-річний житель села Девладово, який є її колишнім співмешканцем, закрився в будинку з її дітьми і погрожує розправою.

Чоловік зв'язав дітей і наніс їм кілька ножових поранень в різні частини тіла, після чого зник. В результаті нападу у вкрай важкому стані госпіталізували дворічного хлопчика. У нього колото-різані рани шиї і спини.

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Попередньо, таким звірячим методом чоловік вирішив помститися колишній співмешканці за розставання. На даний момент правоохоронці розшукують горе-коханця.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Одесі затриманий житель Луганської області, який на вулиці вдарив ножем 17-річного юнака.

У поліції стверджують, що 21-річний луганчанин і 17-річний одесит познайомилися і разом вночі розпивали спиртні напої. Конфлікт між ними стався біля кафе на вулиці Академіка Філатова. Старший з його учасників, затамувавши образу, побіг додому за ножем і вдарив юнака в груди.

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Автор: Анастасія Горбачова