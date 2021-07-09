Чоловік перебуватиме під вартою 60 діб без права внесення застави.

На Дніпропетровщині Софіївський районний суд 9 липня заарештував підозрюваного в замаху на вбивство дворічного хлопчика.

Чоловік перебуватиме під вартою 60 діб без права внесення застави, повідомляє Національна поліція Дніпропетровської області.

"Йому загрожує довічне покарання за замах на умисне вбивство та незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Досудове розслідування триває", - сказано у повідомленні.

Чоловік перерізав горло 2-річному хлопчику

Чоловік під Кривим Рогом задля помсти колишній коханій порізав її дворічного сина. За життя дитини борються лікарі. Чоловік зв'язав дітей і наніс хлопчику кілька ножових поранень в різні частини тіла, після чого зник.

В цей же день поліція затримала підозрюваного. Він переховувався на горищі одного з покинутих будинків у Софіївському районі селища, де стався злочин.

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Автор: Олег Давигора