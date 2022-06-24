У Дніпрі та Кам’янському встановили тривалість комендантської години з 24:00 до 5:00.
Про це у Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Скоротили комендантську годину у Дніпрі та Кам’янському. Вона діяла з 23:00 до 5:00. А вже відзавтра на годину менше - від опівночі і до 5 ранку. У всіх інших - без змін. Комендантська година, як і раніше, діє з 23:00 до 5:00", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, на Київщині підготували "сюрприз" для порушників комендантської години. Військова комендатура і поліція проводитимуть рейди, щоб контролювати безпеку Київської області вночі. У Київській ОВА раніше заявляли, що в регіоні досі діють ворожі ДРГ.
Також на Чернігівщині змінилася тривалість комендантської години: тепер вона буде коротшою і діятиме з 23:00 до 04:00.
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