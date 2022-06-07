У Чернігівській області скорочується тривалість комендантської години.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
"Відсьогодні, 7 червня, тривалість комендантської години на території Чернігівської області скорочується. Тепер вона діє з 23:00 до 04:00", - зазначив він.
Чаус додав, що відповідне розпорядження №204 підписав сьогодні, 7 червня.
Раніше комендантська година в Чернігівській області починалася з 22:00 і тривала до 5:00.
Нагадавши, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Зокрема, противник вдерся в нашу країну з території Білорусі. Ворогу вдалося взяти під контроль низку населених пунктів Чернігівщини. Пізніше українські воїни зачистили регіон від супротивника.
Вороги періодично обстрілюють прикордонні території Чернігівщини, є руйнування.
Через вторгнення Росії в ООН вже задокументували загибель в нашій країні понад 4 тисяч мирних жителів.
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