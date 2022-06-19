Військова комендатура і поліція проводитимуть рейди, щоб контролювати безпеку Київської області вночі.

Військова комендатура і поліція будуть проводити рейди, щоб контролювати безпеку Київської області вночі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Київської обласної Військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Зараз ми починаємо активну підготовку до осінньо-зимового періоду. При районних військових адміністраціях будуть створені штаби, які контролюватимуть цей процес на місцях", - зазначив він.

Кулеба також закликав усіх жителів регіону не нехтувати комендантською годиною.

"Зараз він діє з 23:00 до 05:00. Військова комендатура буде проводити рейди разом з поліцією, щоб контролювати безпеку Київської області вночі", - зазначив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що влада Києва посилено контроль за дотриманням комендантської години, яку ввели на період воєнного стану.

У Київській ОВА раніше заявляли, що в регіоні досі діють ворожі ДРГ.