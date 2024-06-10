На залізничних станціях в Івано-Франківській області прикордонники активно перевіряють документи в громадян та "активно шукають ухилянтів".

Помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв заявив, що прикордонники посилено працюють у туристичних районах Франківщини та Буковини на підставі наказів комендантів цих областей про додаткові обмежувальні заходи, пов’язані з воєнним станом.

Як пише УП, у червні місцеві ЗМІ повідомили, що у туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської областей посилено працюють прикордонники. Зокрема, на залізничних станціях, таких як Ворохта, Татарів і Вороненка в Івано-Франківській області, куди прибуває чимало пасажирських потягів з різних регіонів України, прикордонники активно перевіряють документи в громадян та "активно шукають ухилянтів".

Помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв пояснив, що його колеги керуються наказом коменданта Івано-Франківської області та міста Івано-Франківськ від квітня 2024 року про запровадження додаткових заходів особливого режиму, який передбачає певні обмеження, в тому числі і в пересуванні.

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Він запевняє, що цей наказ – тимчасовий, однак часові рамки закінчення його дії наразі не визначені.

"Прикордонники спільно з представниками ТЦК та СП і поліцейськими патрулюють зокрема залізничні вокзали, та перевіряють документи в громадян. На запит правоохоронців громадянин має пред'явити документ, що засвідчує його особу, чоловікам обов'язково мати при собі військово-обліковий документ", - додав Заруднєв.

Як ДПСУ ловить ухилянтів

В деяких випадках суміжні країни повертають назад в Україну ухилянтів, які незаконно перетнули кордон. Але так відбувається далеко не завжди. Про це розповів спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Він зауважив, що Україна має відповідні угоди із сусідами щодо повернення назад осіб, які незаконно перетнули кордон.

"Але кожна країна, чи то Молдова чи інша країна, в першу чергу використовує своє законодавство щодо осіб, які в незаконний спосіб потрапили на територію їхньої держави, щодо їхнього повернення до України. Такі випадки є, але сказати, щоб це застосовувалось до всіх порушників - не можна", - наголосив речник ДПСУ.

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