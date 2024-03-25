Опалення почнуть відключати відзавтра – 26 березня.

У Харкові з 26 березня відключать опалення, щоб зменшити навантаження на енергосистему, яка постраждала внаслідок обстрілу 22 березня. Про це заявив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, комунальні служби спільно з енергетиками продовжують усувати наслідки атаки, аби відновити надання комунальних послуг у житлових будинках.

"І хоча частково їм уже вдалося це зробити, дефіцит електроенергії все ще відчутний. Через це чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону", - пояснив посадовець.

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Терехов зазначив, що це дозволить забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду в будинки харківʼян.

"Відключати теплопостачання почнуть із завтрашнього дня. Температура повітря на вулиці – сприятлива", - поінформував мер.

Масштабна атака на Харків 22 березня – деталі

22 березня російська армія обстріляла Харків. За даними мера Ігоря Терехова, це була найпотужніша ракетна атака по місту з початку війни. Ворог випустив понад 20 ракет. Внаслідок цього зруйновані трансформаторні підстанції і ТЕЦ, місто залишилося без електроенергії, води та опалення.

Станом на 24 березня, близько 60% містян вже підключили до опалення, а електропостачання відновили для близько 40% споживачів. Водопостачання та водовідведення відновлене практично в усіх будинках містян.

Сьогодні, 25 березня, вдалося відновити роботу метрополітену з інтервалом руху поїздів у 20 хвилин. Разом з тим потужностей для наземного електротранспорту ще не вистачає. Замість трамваїв і тролейбусів пасажирів за схемою блекауту продовжують перевозити безоплатні муніципальні автобуси.

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