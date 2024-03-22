Харків’яни наразі перебувають без світла, води та опалення.

Сьогоднішня ракетна атака росіян по Харкову була найпотужнішою з початку повномасштабної війни. Про це мер міста Ігор Терехов заявив у відеозверненні до містян.

"Сьогодні ми пережили дуже важку ніч. Ворог скинув на Харків понад 20 ракет. Це була найпотужніша ракетна атака по Харкову з початку війни. Він цілеспрямовано бив по енергетичній інфраструктурі і вивів її з ладу. Місто повністю знеструмлене, внаслідок чого не працює водо-та теплопостачання, зупинився електротранспорт", - розповів він.

За його словами, фахівці працюють над усунення пошкоджень, які завдав ворог, однак ступінь ураження об’єктів енергетики дуже серйозний.

"Стосовно водопостачання. Водоканал поки що подаватиме воду з мінімальним тиском. Ситуація з опаленням – вкрай складна. Зараз тепло подається лише 40 тисячам абонентів завдяки роботі модульних котелень. Решта харків’ян перебувають без опалення через відсутність енергопостачання", - заявив посадовець.

Також він зазначив, що внаслідок атаки виведена з ладу робота номерів всіх екстрених служб – "швидкої", ДСНС, газової служби. Влада взяла на себе координацію їхньої роботи. У разі необхідності можна телефонувати за номером 1562.

Терехов додав, що у місті працюють лікарні, магазини, аптеки, ринки, а також всі "Пункти незламності" та пункти видачі безоплатних гарячих обідів.

Атака на Харків та Україну 22 березня – подробиці

Сьогодні російські окупанти завдали масованого удару ракетами та дронами по енергетичній системі України. Зафіксовані влучання у Кривому Розі, Харкові, Запоріжжі, Кропивницькому та Хмельницькому. Також однією з цілей російських атак стала Дніпровська ГЕС. В "Укренерго" заявили, що РФ намагалася повністю вивести з ладу цей об'єкт.

Внаслідок ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Харкова знеструмлено все місто, через що у містян відсутнє водопостачання та опалення.

У місті не працює електротранспорт. Для перевезення пасажирів запустили додаткові автобуси, щоб уникнути транспортного колапсу.

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