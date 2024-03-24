Наразі в місті, яке пережило повний блекаут, проживає понад мільйон громадян.

У Харкові після блекауту внаслідок російської атаки від 22 березня ситуація залишається складною. Станом на 24 березня близько 60% жителів міста підключені до опалення, а електропостачання відновили для близько 40% споживачів. Водопостачання та водовідведення відновлене практично в усіх будинках містян. Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Ігор Терехов.

Однак він не зміг озвучити точної дати, коли в місті зможуть повністю завершити усі роботи з відновлення.

"Енергетики не можуть стабільно подати електропостачанням для всього міста, але працюють над відновленням. Приблизно десь 40% заживлено будинків харків’ян… Дуже серйозні руйнації: зруйновані трансформаторні підстанції та ТЕЦ. Енергетики працюють, але наразі не має можливість озвучити точну дату. Але будемо працювати разом з урядом, щоб якнайшвидше відновити електропостачання по всьому місту", – зазначив Терехов.

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За його словами, наразі в Харкові проживає понад мільйон громадян. Однак оголошення евакуації з міста у зв'язку з блекаутами не розглядають. Кожен сам для себе вирішує, чи залишатися в Харкові чи виїжджати. Але питання щодо евакуації з міста не стоїть.

Мер додав, що в місті працюють магазини, заправки, аптеки, навіть декілька фітнес-центрів.

Харків – останні новини

22 березня росіяни масовано обстріляли Харків, що привело до повного блекауту. В цей же день водопостачання у місті вже почало відновлюватися.

Водночас офіцер Головного управління розвідки Міністерства оборони України з позивним "Віто" розповів деталі підготовки воєнних розвідників до оборони Харкова та "план Буданова". Усе було заздалегідь сплановано, зазначають у розвідці. За словами начальника ГУР МОУ Кирила Буданова, для захисту Харкова й області від росіян до міста перед вторгненням вирішили перевезти вантажі зі зброєю.

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