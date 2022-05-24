Зараз вони зосереджені на утриманні зайнятих позицій.

На Харківщині за добу внаслідок обстрілів російських військ загинула одна особа, ще трьох поранено.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

"Окупанти, хоч їх і відбили безпосередньо від Харкова, продовжують обстрілювати обласний центр та мирне населення області", - наголосив він.

За його словами, цієї ночі окупанти завдали удару трьома ракетами по Мерефі, одна з них була збита силами ППО, однак внаслідок влучання ракет частково зруйнована адмінбудівля підстанції Південної залізниці. Жертв та постраждалих немає.

Крім того, зранку ворог обстріляв територію Дергачівської громади, внаслідок влучання снаряду спалахнув торговельний заклад - загинула 69-річна жінка, а ще один чоловік отримав поранення.

Водночас у с. Савинці Ізюмського району в результаті обстрілу росіян поранено двох людей.

"Російські окупанти на Харківщині зосереджені на утриманні зайнятих позицій та готуються поновити наступ. Біля Ізюма сьогодні ворог провів розвідку боєм в районі населеного пункту Пасіка. Наші захисники завдали ворогу втрат і змусили відійти", - повідомив голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що екс-військовий РФ спалив свій паспорт та пішов захищати Харків.

Вас також можуть зацікавити новини: