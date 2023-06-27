Фіксують рух військової техніки з окупованого Криму.

Російські загарбницькі війська переправляють свою техніку з окупованого Криму на лівий берег Херсонської області.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "На лівому березі росіяни дуже поспішають - фіксується постійний рух військової техніки з Криму та за боєприпасами в Крим", - зазначив він.

Депутат додав, що також посилилась хвиля мародерств. "26 червня міжнародна спільнота відзначає День підтримки жертв катувань, щоб ще раз нагадати про неприпустимість таких порушень прав людини. Але якщо послухати/почитати, що розказують люди з деокупованих територій Херсонщини - розумієш, що для росіян немає нічого святого. Людей катували просто так, за те, що вони українці", - сказав Хлань.

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Ситуація на Херсонщині

Хлань повідомив, що минулої ночі російські війська обстріляли область запальними снарядами, це спричинило численні потужні пожежі.

Внаслідок удару горіли житлові будинки, було пошкоджено водопровід та газопровід, спостерігались проблеми зі зв’язком.

Правий берег за одну добу обстріляли 95 разів, використавши 644 снаряди. По Херсону російсткі загарбники випустили 17 снарядів. Одна людина загинула, ще семеро - постраждали.

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