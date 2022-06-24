У Херсоні підірвали автомобіль одного з найвідоміших місцевих колаборантів, члена "Нової Русі" і партійця забороненої політсили "Партії Шарія" Дмитра Савлученка.
Про це повідомляють місцеві херсонські пабліки.
ОНОВЛЕНО. Окупаційна адміністрація підтвердила у коментарі пропагандистському ресурсу РИА Новости смерть колаборанта.
Савлученко перебував у партії Медведчука і довгі роки відкрито займався в місті антиукраїнською діяльністю, в тому числі організовував скандальні "пробіги перемоги".
Можливо, його ліквідували українські спецслужби, однак не можна виключати й варіант кримінальних чвар, пише, своєю чергою, журналіст Денис Казанський.
Як писав УНІАН, раніше стало відомо про підрив нардепа-зрадника від "Слуги народу" Олексія Ковальова в Херсонській області.
22 червня на міні спрямованої дії підірвався транспорт призначеного російськими військами "голови військово-цивільної адміністрації" Чорнобаївки Юрія Турульова.
Як зазначали напередодні експерти з Інституту вивчення війни, українські партизани не дають російським окупантам закріпитися на захоплених територіях.
У Херсоні та області активно діють українські партизани, які регулярно показують окупантам, що незабаром ЗСУ змусять їх втекти або просто знищать.
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