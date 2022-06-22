Місцеві Telegram-канали пишуть про підрив автомобіля гауляйтера.

Підірвано автомобіль призначеного російськими військами "глави військово-цивільної адміністрації" Чорнобаївки Юрія Турульова.

Про це повідомляє кремлівський ресурс РИА Новости.

Пропагандисти стверджують, що на життя Турульова "було вчинено замах".

На шляху руху його автомобіля спрацювала міна спрямованої дії. Російські ЗМІ опублікували відео з місця події, де відзняли ступінь пошкодження транспорту окупанта.

Росіяни стверджують, що Турульов має легкі поранення. Його самого до зйомок не залучали.

Місцеві Telegram-канали пишуть про підрив автомобіля гауляйтера.

Турульов до повномасштабного вторгнення РФ працював керівником місцевої автостанції. Після окупації Росією Херсонської області перейшов на бік ворога.

Раніше Турульову повідомили про підозру у колабораціонізмі. У співпраці з окупантами він займався переслідуваннями місцевих мешканців і незаконно розпоряджався комунальним майном.

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