На думку експертів, саме партизани можуть перешкодити РФ ввести своє громадянство.

Українські партизани не дають російським окупантам закріпитися на захоплених територіях. Українці навіть на окупованих територіях продовжують боротися з російськими військовими.

Про це повідомив американський Інститут дослідження війни.

Зазначається, що партизани на окупованих територіях заважають владі РФ публічно підтримати "приєднання" українських територій до Росії.

Зазначено, що окупанти в Старобільську Луганської області змушують жителів брати участь в колективних господарствах, після чого насильно видають російське громадянство. На думку експертів ISW, підривна робота українських партизанів може перешкодити РФ ввести своє громадянство на тимчасово окупованих територіях України.

Як раніше повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованих територіях України активно працюють партизани. Приміром, у Херсоні та області активно діють українські партизани, які регулярно показують окупантам, що незабаром ЗСУ змусять втекти або просто знищать. Днями херсонці запропонували росіянам заспівати український гімн, раніше в місті з'явилися листівки з фото та контактними даними місцевих колаборантів.

Після чого у Генічеську місцеві патріоти вказали російським загарбникам і колаборантам, що очікують приходу ЗСУ.

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