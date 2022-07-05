Документацію викрали, щоб мати доступ до реєстру виборців.

Окупанти на Херсонщині викрали з архіву виборчу документацію за 2019 рік для підготовки до "референдуму".

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі інформаційного телемарафону.

"На сьогодні ідуть розмови, що референдум призначається на 11 вересня. І навіть викрали виборчу документацію з архіву 2019 року, щоб мати доступ до реєстру виборців… Сподіваюся, що люди зруйнують ці плани, бо окупантам потрібна лише картинка", - сказав Хлань.

За його словами, ситуація у області дуже складна. Окупанти здійснюють тиск на бізнес, змушуючи працювати з рублями та призначаючи своїх директорів на державні та приватні підприємства для їх подальшого пограбування.

Як повідомляв УНІАН, у Європейському Союзі засудили оголошену підготовку до незаконного "референдуму" у частинах Херсонської області щодо приєднання до Російської Федерації.

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