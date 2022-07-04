Водночас начальник об'єднаного координаційного прес-центра сил оборони півдня України не підтверджує інформацію, що українські військові перебувають за кілометр від передмістя Херсона.

Збройні сили України на півдні країни просуваються повільно, але впевнено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник об'єднаного координаційного прес-центра сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила під час онлайн-брифінгу.

"На решті території у нас просуваються наші війська спеціальним способом, повільно, але впевнено, так, як ми і говорили, в рамках військової операції, зберігаючи тишу. Те, що ми звільняємо, ми спочатку закріплюємо, а потім проголошуємо", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що ворог не має успіхів у просуванні на суходолі, тому використовує тактику авіаційних і ракетних ударів.

Її попросили прокоментувати інформацію видання The Economist про те, що ЗСУ вже перебувають у кілометрі від Херсону.

"Ще раз скажу, що просування військ можуть коментувати тільки військові. Будь-які аналітики, депутати, інші політичні і просто активні діячі наразі тільки шкодять подібними заявами і проголошенням такої інформації. По-перше, вона не відповідає дійсності, а по-друге, вона дезорієнтує наших людей, місцеве населення. Вона шкодить не тільки військовій операції, а й зрештою іміджу тих, хто про це заявляє", - сказала Гуменюк.

"Сьогодні на світанку знову було вдарено ракетами по Нововоронцовці і ще по кількох громадах на півночі Херсонщини. Інформації про жертв у нас наразі немає, але ще уточнюються обставини, тому що обстріл був дуже розвіяний", - сказала вона.

"На жаль, є інформація, що місцеві мешканці поблизу Інгульця на польових роботах підірвалися на залишках касетних снарядів. Один загинув, один з численними осколковими пораненнями потрапив до лікарні", - повідомила вона і додала, що ворог продовжує використовувати заборонені касетні снаряди.

Також Гуменюк сказала, що відбулися обстріли окупантів на лінії адміністративної межі Миколаївської і Херсонської областей.

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович детально описав, яким може бути звільнення Херсона. Радник голови ОП переконаний, що окупанти не зуміють утримати місто, у них там є два шляхи відступу - через Антонівський міст і дамбу в районі Нової Каховки.

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