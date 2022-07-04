Збройні сили України на півдні країни просуваються повільно, але впевнено.
Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник об'єднаного координаційного прес-центра сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила під час онлайн-брифінгу.
"На решті території у нас просуваються наші війська спеціальним способом, повільно, але впевнено, так, як ми і говорили, в рамках військової операції, зберігаючи тишу. Те, що ми звільняємо, ми спочатку закріплюємо, а потім проголошуємо", - сказала Гуменюк.
Вона зазначила, що ворог не має успіхів у просуванні на суходолі, тому використовує тактику авіаційних і ракетних ударів.
Її попросили прокоментувати інформацію видання The Economist про те, що ЗСУ вже перебувають у кілометрі від Херсону.
"Ще раз скажу, що просування військ можуть коментувати тільки військові. Будь-які аналітики, депутати, інші політичні і просто активні діячі наразі тільки шкодять подібними заявами і проголошенням такої інформації. По-перше, вона не відповідає дійсності, а по-друге, вона дезорієнтує наших людей, місцеве населення. Вона шкодить не тільки військовій операції, а й зрештою іміджу тих, хто про це заявляє", - сказала Гуменюк.
"Сьогодні на світанку знову було вдарено ракетами по Нововоронцовці і ще по кількох громадах на півночі Херсонщини. Інформації про жертв у нас наразі немає, але ще уточнюються обставини, тому що обстріл був дуже розвіяний", - сказала вона.
"На жаль, є інформація, що місцеві мешканці поблизу Інгульця на польових роботах підірвалися на залишках касетних снарядів. Один загинув, один з численними осколковими пораненнями потрапив до лікарні", - повідомила вона і додала, що ворог продовжує використовувати заборонені касетні снаряди.
Також Гуменюк сказала, що відбулися обстріли окупантів на лінії адміністративної межі Миколаївської і Херсонської областей.
Раніше радник голови ОП Олексій Арестович детально описав, яким може бути звільнення Херсона. Радник голови ОП переконаний, що окупанти не зуміють утримати місто, у них там є два шляхи відступу - через Антонівський міст і дамбу в районі Нової Каховки.