Прем'єр Шмигаль дав одну обіцянку представникам бізнесу.

В Україні більше не буде локдаунів, запевняє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це пише НВ.

За його словами, жорстких карантинів допоможе уникнути вакцинальна кампанія від коронавірусу.

"Більше 40% вакцинованих серед дорослого населення - це ключовий фактор, який нам дає можливість пообіцяти бізнесу, що локдаунів не буде", - заявив він.

За його словами, для тих закладів, співробітники та клієнти яких повністю вакциновані, обмежень фактично не існує.

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Стосовно маскового режиму у прем'єра інший прогноз - він передбачає, що дане обмеження триватиме в найближчі роки.

"Я це говорив і в минулому році, що не менше двох років, а, можливо, і більше, тому що є обмеження, пов'язані з мутацією вірусу, з тим, що вакцина захищає не на 100%", - пояснив він.

Раніше в МОЗ повідомили, що на період новорічно-різдвяних свят в Україні залишаться карантинні заходи, які були введені раніше. Невакциновані українці й надалі зможуть відвідувати громадські місця виключно за наявності негативних тестів на COVID-19.

Напередодні Кабмін продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 Березня 2022 року.

Автор: Юрій Годован