Українців закликали зустрічати Новий рік в ізоляції з рідними і повним курсом вакцинації.

На період новорічно-різдвяних свят в Україні залишаться карантинні заходи, які були введені раніше. Невакциновані українці й надалі зможуть відвідувати громадські місця виключно за наявності негативних тестів на COVID-19.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив в ефірі 24 каналу.

Читайте такожСтало відомо, коли засвітять головну ялинку країни на Софіївській площі"Минулого року в цей же проміжок часу була хвиля COVID-19. Правда, ми тоді після новорічних свят робили карантинні обмеження, це дозволило нам хвилю відтягнути в часі. Можливо, тому вона була не такою агресивною", - зазначив Ляшко.

Міністр закликав усіх українців святкувати Новий рік і Різдво безпечно, перебуваючи в ізоляції й з рідними. Також Ляшко зазначив, що до Нового року варто зробити повний курс вакцинації.

Читайте такожУ МОЗ розповіли українцям, як отримати вітамін D узимкуЗа його словами, традиційно зростання захворюваності на COVID-19 прогнозують на середину лютого, а триватиме воно, найімовірніше, до середини березня. Попри це, Ляшко закликав українців не розслаблятися на новорічно-різдвяні свята.

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли про нові правила роботи гірськолижних курортів. Тепер на зимових курортах зможуть відпочивати тільки громадяни, які мають необхідні документи, зокрема сертифікати про вакцинацію, негативні тести або довідки про одужання.

Міністр Ляшко зазначив, що відпочивальники повинні постійно носити з собою COVID-документи. Документи слід пред'являти на вимогу представників закладів та під час вибіркових перевірок органами контролю.

Також УНІАН повідомляв, що МАУ запускає прямі рейси на український гірськолижний курорт.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Екатерина Малюга