За словами глави уряду, це необхідно, аби максимально ефективно протидіяти пандемії і захистити здоров'я людей.

Кабінет міністрів продовжує дію адаптивного карантину до 31 березня 2022 року.

Читайте такожДві області вийшли з "червоної" зони — МОЗЯк передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Для того, аби максимально ефективно протидіяти пандемії і захистити здоров'я людей, уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Кабмін прийняв рішення про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року.

24 листопада було змінено умови та посилено вимоги щодо вакцинації у "жовтих" зонах епідемічної небезпеки.

З третього грудня до України заборонено в'їзд іноземців з низки африканських країн, де виявлено штам "Омікрон".

За даними Міністерства охорони здоров'я, на сьогодні штаму "Омікрон" в Україні ще не виявлено.

Довідка УНІАН. Новий варіант коронавірусу B.1.1.529 вперше виявлено в Південній Африці 24 листопада.

Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон".

"Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликає занепокоєння", - зазначили в ВООЗ.

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Автор: Леся Лещенко