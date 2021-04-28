Вчора в Дарницькому районі виявили тіла подружжя та їх 8-річного сина зі смертельними ножовими пораненнями.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 16-річному юнаку у скоєнні умисного вбивства власних батьків та 8-річного брата.

Читайте такожВбивство сім'ї підлітком у Києві: ЗМІ розкрили особу підозрюваного (фото)Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

Дії зловмисника кваліфіковано за п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство двох і більше осіб, а також вбивство малолітньої дитини").

До Дарницького районного суду міста Києва направлено клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, підозрюваний заздалегідь придбав ніж, яким планував вчинити злочин. Правоохоронці встановлюють мотив та інші обставини вчинення злочину, заплановано проведення психолого-психіатричної експертизи для встановлення психічного стану підозрюваного.

Вбивство батьків і брата в Києві: подробиці

27 квітня в квартирі будинку на вул. Ревуцького у Дарницькому районі виявили тіла подружжя та їх малолітнього сина зі слідами насильницької смерті. Всі загиблі – місцеві мешканці 1971, 1979 та 2012 років народження.

Правоохоронці встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих, який після чергового конфлікту з батьками ножем спричинив смертельні поранення батькові та матері, після чого так само вбив молодшого брата.

Після скоєного він декілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими. Коли батьків почали розшукувати родичі, вдався до втечі.

Його затримали після втечі з квартири під час відпрацювання району. При собі він мав ніж, який вилучено та направлено на експертизу.

Санкція інкримінованої статті передбачає від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

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Автор: Юлія Петриченко