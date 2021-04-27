Що відомо про потрійне вбивство в Києві / Департамент карного розшуку
Затриманий правоохоронцями 16-річний киянин пояснив поліції, чому вбив своїх батьків та рідного молодшого брата.
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Як повідомляє в Telegram Департамент карного розшуку, підліток стверджує, що його "перемкнуло", і він не знав, що робити далі.
За словами вбивці, він "давав останній шанс" своєму 8-річному брату, однак той "не виправився".
Потрійне вбивство в Києві: що відомо
- У Києві затримали 16-річного підлітка за підозрою у скоєнні потрійного вбивства.
- Повідомлялося, що хлопець завдав власним батькам та 8-річному братові численні ножові поранення, від яких останні загинули на місці події.
- За даними ЗМІ, підозрюваний - киянин Максим Сумін, 2004 року народження. Хлопець вчиться на першому курсу Київського регіонального Вищого професійного училища будівництва за спеціальністю "Автослюсар".
- Хлопець пояснив свій вчинок «неприязними відносинами», які склалися в сім'ї під час їхніх постійних сварок, та «особистим негативним ставленням до рідних».
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