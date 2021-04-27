Підліток стверджує, що його "перемкнуло", і він не знав, що робити далі.

Затриманий правоохоронцями 16-річний киянин пояснив поліції, чому вбив своїх батьків та рідного молодшого брата.

Читайте такожЗатриманий у Києві підліток зізнався у вбивстві батьків та брата – ЗМІ

Як повідомляє в Telegram Департамент карного розшуку, підліток стверджує, що його "перемкнуло", і він не знав, що робити далі.

За словами вбивці, він "давав останній шанс" своєму 8-річному брату, однак той "не виправився".

Потрійне вбивство в Києві: що відомо

У Києві затримали 16-річного підлітка за підозрою у скоєнні потрійного вбивства.

Повідомлялося, що хлопець завдав власним батькам та 8-річному братові численні ножові поранення, від яких останні загинули на місці події.

За даними ЗМІ, підозрюваний - киянин Максим Сумін, 2004 року народження. Хлопець вчиться на першому курсу Київського регіонального Вищого професійного училища будівництва за спеціальністю "Автослюсар".

Хлопець пояснив свій вчинок «неприязними відносинами», які склалися в сім'ї під час їхніх постійних сварок, та «особистим негативним ставленням до рідних».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров