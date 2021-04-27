Хлопець пояснив свій вчинок "неприязними відносинами".

Затриманий у Києві за підозрою у вбивстві батьків та молодшого брата підліток зізнався у скоєному й назвав причину.

Читайте такожПотрійне вбивство у Києві: сусіди розповіли про часті сварки в родині (відео)Про це пише «Українська правда» з посиланням на співрозмовника в правоохоронних органах.

Хлопець пояснив свій вчинок «неприязними відносинами», які склалися в сім'ї під час їхніх постійних сварок, та «особистим негативним ставленням до рідних».

Повідомляється, що правоохоронці вилучили у затриманого ніж у вигляді «метелика».

Крім того, під час поверхневого огляду на долонях підлітка виявлені різані пошкодження, характерні при нанесенні ударів гострим предметом.

Потрійне вбивство в Києві: що відомо

У Києві затримали 16-річного підлітка за підозрою у скоєнні потрійного вбивства.

Повідомлялося, що хлопець завдав власним батькам та 8-річному братові численні ножові поранення, від яких останні загинули на місці події.

Розпочато кримінальне провадження.

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Автор: Катерина Шварц