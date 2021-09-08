Програми дозволяли безперешкодно збирати та передавати інформацію про дії користувачів, включаючи дані з месенджерів соціальних мереж або поштових ресурсів.

Співробітники СБУ виявили та припинили протиправну діяльність групи осіб, працівників однієї з київських ІТ компаній, які організували незаконний продаж спеціалізованого програмного забезпечення. Основне його призначення – віддалене отримання інформації з комп’ютерів і телекомунікаційного обладнання.

Про це повідомила Служба безпеки України на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що ці програми дозволяли безперешкодно збирати та передавати інформацію про дії користувачів. Включаючи дані, які передавалися через месенджери соціальних мереж ВК, Іnstagram, Facebok та WhatsApp, Viber, Telegram або поштовими ресурсами.

Як встановило слідство, зловмисники збували це програмне забезпечення підприємствам приватного сектору начебто для запобігання витоку службової інформації. У подальшому планували його реалізацію також установам державного сектору.

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За результатами судових експертиз, програмне забезпечення визнано спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації.

У ході проведених обшуків в офісному приміщенні ІТ компанії виявлено та вилучено чорнові записи, листування та документи із доказами протиправної діяльності.

Наразі двом правопорушникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

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Автор: Тетяна Герасименко